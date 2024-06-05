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高さ約97座面一番高い所までの高さ約50幅一番広い所約50座面奥行約48別の椅子を愛用している為、こちらは殆ど置いてあっただけになっていましたˆˆ;クッションのへたりも無く美品かと感じますが、写真以外にも気になる事があればお気軽にご質問下さい＾＾家具椅子ダイニングチェアイタリアヨーロピアンロココ猫足姫家具プリンセスアンティークテイスト···洋風