北欧風 マルチカバー 長方形 ソファーカバー 多機能 ブランケット マルチカ

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\"★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。他のサイズが希望なら、コメントでください。ソファベッドカバーき綿1人掛け2人掛けカウチベッドカバー毛布テーブルクロステーブル掛け枚おしゃれ両面使える水洗い四季通用【150*200cm】カラー:オレンジサイズ:150*200cm、230*200cm、230*250cm【滑り止め】：シンプルなデザイン、滑り止め、快适、通気性拔群。家にペットと子供がいつても安心して使用できます。水洗い可能。洗濯機でも可能。（素材の特性上、軽くお洗濯することをお勧めします。）【製品仕様】：多機能、四季通用、北欧風、幾何模様、オレンジ。他社とは異なり、弊社の製品は両面で使用できます。簡単な幾何学の図案で、人に静かで快適な感じを与えて、ほどんとの内装風格に適用します。【広い使用範囲】：マルチカバー、ソファカバー、ソファ毛布、ソファタオル、ダブルソファー、シングルソファー、寝椅子、出窓。防塵カーペット、キャンプカーペット、旅行毛布なども使えます。｜素材：綿+麻+ポリエステル繊維｜【ご注意】：初めて包装を外した時にかすかなにおいがしたが、これは生産時の正常な現象だ。製品が届いてきたら、まず洗浄してから使用するのはお勧めです。30度以下の水温で洗ってください。※お洗濯の際は生地の傷みを防ぐため、洗濯ネットをご使用ください。柔らかい程度の洗いを選択してください。\"