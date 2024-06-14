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- GMEK919D○北欧スタイル 1人掛けソファ シングルソファ ラウンジチェア
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商品詳細
GMEK919D○北欧スタイル1人掛けソファシングルソファラウンジチェアイージーチェアオーク材GE55リプロダクトハンスウェグナー□□商品説明□□北欧デンマークの巨匠HansJ.Wegner（ハンスウェグナー）デザインGE55のリプロダクト。オフィス向きに設計された硬めの座り心地、オーク材の力強い重厚感が魅力です。約:実寸サイズ（mm）w675×d790×h755×sh410※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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