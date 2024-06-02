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ボーコンセプト アテネ ATHENS フットスツール
商品番号 D48611512990
商品名

ボーコンセプト アテネ ATHENS フットスツール
ブランド名 ボーコンセプト
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···金属張り地の素材···本革ご覧頂きありがとうございます。ボーコンセプトATHENSアテネフットスツールになります。別出品のアテネソファと組み合わせて使用してました。上面のレザーに物を当ててしまった為少し凹んだ様な跡がございます。高さ43幅53奥行46重さ7kg対荷重125kgご検討お願いいたします。
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