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カリモク家具　カスタムオーダーオットマン　ロイヤルグリーン
商品番号 S60879574043
商品名

カリモク家具　カスタムオーダーオットマン　ロイヤルグリーン
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク家具カスタムオーダー・マインオットマンロイヤルグリーン（113）　640✕640✕320革プラスチック製脚（黑色）サイズは、大きめです古いものですが、まだまだ、お使いいただけると思います。キズは、写真8.9参照ください梱包発送たのメル便になりますので、お時間頂きます。別に、同じものもう一点アップしてます
http://narcologia.ru/goods/Taipei226371.html
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カリモク家具 カスタムオーダーオットマン ロイヤルグリーン-
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