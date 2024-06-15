カリモク家具　カスタムオーダーオットマン　ロイヤルグリーン

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商品詳細
カリモク家具カスタムオーダー・マインオットマンロイヤルグリーン（113） 640✕640✕320革プラスチック製脚（黑色）サイズは、大きめです古いものですが、まだまだ、お使いいただけると思います。キズは、写真8.9参照ください梱包発送たのメル便になりますので、お時間頂きます。別に、同じものもう一点アップしてます
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