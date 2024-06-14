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茶道具　十一代楽吉左衛門　慶入造　富士ノ絵　黒楽茶碗　共箱　D　R6036
商品番号 F56126851343
商品名

茶道具　十一代楽吉左衛門　慶入造　富士ノ絵　黒楽茶碗　共箱　D　R6036
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 22,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約７．２cm　幅約１１．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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