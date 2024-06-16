イッタラオリゴ　ボウル　250ml 3セット

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イッタラオリゴデザートボウル250mlオレンジiittalaOrigo3セット(バラ売り不可)来客用で何度か使用しました。多少使用感はございますが、目立った汚れや傷は見当たりません。あくまで何度か使用した中古になる為、ご理解のある方にお願いします。プチプチで包んでリサイクル梱包になりますので、ご了承ください口径：120mm 高さ：51mm 容量：250ml （誤差はご容赦ください)材質：磁器化粧箱：なしオーブン・電子レンジ・フリーザー・食器洗浄機での使用可。直火は不可。カラー···オレンジ