値下げ　3人掛けソファー　北欧 おしゃれ sofa リビング

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約8ヶ月使用しました。ソファーベッドに買い替えたい為、出品致します。目視で気になる傷や汚れがないです。座って、左側の肘掛けは少し凹みがあり、あまり気にならない程度です。また、あくまでも素人検品のため、見落としがあるかもしれません。気になる方はご遠慮してください。基本的は世田谷区二子玉川駅近辺、もしくは大田区本羽田三丁目お引き取り限定です。遠くなければ、こちらで届けることは可能です。また平日の夜なら、神奈川保土ヶ谷のあたりも配送できます。その場合はコメントでご相談してください。宜しくお願い致します。＜商品説明＞3人掛けお洒落なソファです。レトロ調のデザインがおしゃれな3人用ソファです。＜サイズ＞(約)幅160Ｘ奥行78Ｘ高さ70(36)cm＜カラー＞グレー＜材質＞表面材:ファブリック座面:Sバネ/ウレタンフォーム/ウェービングベルト＜特徴＞完成品脚高120mm中国製