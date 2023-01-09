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サーモス 真空断熱タンブラー 400ml 12個　JDI-400P S
商品番号 F48146970788
商品名

サーモス 真空断熱タンブラー 400ml 12個　JDI-400P S
ブランド名 サーモス
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

店舗で1ヶ月ほど使用、使わなくなったので出品します。小さい傷や凹みなどありますので気になる方はご遠慮ください。箱はありませんので、別箱に緩衝材を詰めて発送します。宜しくお願いします。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)素材···ステンレス
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