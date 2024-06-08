インダストリアル アイアンフレーム コーデュロイソファ 2人掛けソファ レトロ

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商品詳細
インダストリアルアイアンフレームコーデュロイソファ2人掛けソファラブソファキャメルベージュアイアンフレームブルックリンスタイルビンテージヴィンテージレトロ個性的個性派オールドクラシカルクラシックVINTAGE昭和レトロ■サイズ■高さ66cm横幅132cm奥行80cm座面高さ40cm多少のスレあります。バラしでの発送になります。画像参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#インテリア沢山あるよーfreedomR05019が3カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリッククッション材···ソフトウレタン機能···アームレスト付テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、カントリー調、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、北欧
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