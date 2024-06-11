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宮本秋風　 　　ばら二輪
商品番号 C47166336547
商品名

宮本秋風　 　　ばら二輪
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 15,750 円
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商品詳細

作家名：宮本秋風　　　作品名：ばら二輪　　技法：木版画　　限定：２００　　サイン：作家直筆サインあり+印あり　　額サイズ：４２Ｘ４１ｃｍ　　イメージサイズ：２０．５Ｘ２０．５ｃｍ　　作品の状態：良好　　額の状態：良好
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