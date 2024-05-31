ペーパーフラワー　ペーパーポンポン 67個セット

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商品詳細
ペーパーフラワー ペーパーポンポンの67個セットです。数年前に多めに購入して、使わなかった分を出品します。種類はバラバラなので、写真と下記のサイズ色個数を照らし合わせてご確認ください。バラ売りも承ります！【A】34cm薄黄色×4 水色×4 ピンク×430cm薄黄色×4 水色×4 ピンク×4【B】34cm薄黄色×1 緑×1 黄緑×129cm薄黄色×1 緑×1黄緑×1 薄緑×124cm薄黄色×1 緑×1黄緑×1 薄緑×1【C】34cm薄黄色×129cm薄黄色×2 ピンク×4 サーモンピンク×1 濃いめピンク×2 24cm薄黄色×2 ピンク×1 サーモンピンク×1 オレンジ×1 黄色×1 白×4【D】19cmピンク×13(ダイソーで購入したものです)#ペーパーフラワー#ペーパーポンポン#インテリア#飾り＃パーティー#お誕生日#ハローウィン
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