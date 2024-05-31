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ペーパーフラワー　ペーパーポンポン 67個セット
商品番号 W62628571932
商品名

ペーパーフラワー　ペーパーポンポン 67個セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペーパーフラワー　ペーパーポンポンの67個セットです。数年前に多めに購入して、使わなかった分を出品します。種類はバラバラなので、写真と下記のサイズ色個数を照らし合わせてご確認ください。バラ売りも承ります！【A】34cm薄黄色×4　　　水色×4　　　ピンク×430cm薄黄色×4　　　水色×4　　　ピンク×4【B】34cm薄黄色×1　　　緑×1　　　黄緑×129cm薄黄色×1　　　　　　緑×1黄緑×1　　　　　　薄緑×124cm薄黄色×1　　　　　　緑×1黄緑×1　　　　　　薄緑×1【C】34cm薄黄色×129cm薄黄色×2　　　ピンク×4　　　サーモンピンク×1　　　濃いめピンク×2　24cm薄黄色×2　　　ピンク×1　　　サーモンピンク×1　　　オレンジ×1　　　黄色×1　　　　　　白×4【D】19cmピンク×13(ダイソーで購入したものです)#ペーパーフラワー#ペーパーポンポン#インテリア#飾り＃パーティー#お誕生日#ハローウィン
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