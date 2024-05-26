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【美品】人形　ブタ　豚 　置物　インテリア　ビンテージ　工芸品　美術品　B
商品番号 C45767126778
商品名

【美品】人形　ブタ　豚 　置物　インテリア　ビンテージ　工芸品　美術品　B
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 7,567 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ人形ブタ豚のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、独創的なデザインとユーモアを兼ね備えた年代物です。#gesundの人形　商品はこちら#gesundのブタ豚商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら　#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ　ビンテージ　アート　芸術　手作り　アンティーク　人形　彫像　彫刻　オブジェ　置物　工芸品　インテリア　北欧　モダニズム　柳宗理　フィギュア　西洋彫刻　美術品　海岸風　お洒落　アデリア　ローズボール　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　96B50H05203A2629
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