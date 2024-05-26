【美品】人形　ブタ　豚 　置物　インテリア　ビンテージ　工芸品　美術品　B

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ビンテージ人形ブタ豚のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、独創的なデザインとユーモアを兼ね備えた年代物です。#gesundの人形 商品はこちら#gesundのブタ豚商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら #gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ ビンテージ アート 芸術 手作り アンティーク 人形 彫像 彫刻 オブジェ 置物 工芸品 インテリア 北欧 モダニズム 柳宗理 フィギュア 西洋彫刻 美術品 海岸風 お洒落 アデリア ローズボール 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 96B50H05203A2629