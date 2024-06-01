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rokoさま専用トロレアイト　スフィア　天然石置物
商品番号 H22147298388
商品名

rokoさま専用トロレアイト　スフィア　天然石置物
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 26,913 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーとホワイトグレーのバイカラーが愛らしい、トロレアイトのスフィアです。ポケモンボールみたいに、ハーフハーフのカラーです。大きさは53.9ミリ。天然石故の欠け、石目、インクルージョンはご承知おき下さい。単品でのお値下げ、又、セット販売でのバラ売りは致しません。
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