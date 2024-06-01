rokoさま専用トロレアイト　スフィア　天然石置物

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ブルーとホワイトグレーのバイカラーが愛らしい、トロレアイトのスフィアです。ポケモンボールみたいに、ハーフハーフのカラーです。大きさは53.9ミリ。天然石故の欠け、石目、インクルージョンはご承知おき下さい。単品でのお値下げ、又、セット販売でのバラ売りは致しません。