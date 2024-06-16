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- 原石赤石 鑑賞石 美石 コレクター品 2770g
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商品詳細
天然原石赤石 鑑賞石 美石 秋田県産 コレクター保管品にて一部整理いたしますので鑑賞石赤石に興味ある方画像をご確認の上お気に入りの方よろしく願います。コレクター整理品にてサイズ約高さ約10cmx幅約18cmx11cm重さ2770g
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