IKEA ソーデルハムン コンパクト

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商品詳細
29日までで終了します！3人掛けコンパクトソファセクションフィーンスタホワイトという現在販売されてないカラーです。引越しのため出品です。7月までで処分予定です。1年半程使用しました商品番号：194.194.27サイズ奥行き:90cm高さ:83cmシートの奥行き:60cmシートの幅:145cm幅:145cmカラー···ホワイト主な張り地···布・ファブリック
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