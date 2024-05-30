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IKEA ソーデルハムン コンパクト
商品番号 M39112517064
商品名

IKEA ソーデルハムン コンパクト
ブランド名 イケア
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

29日までで終了します！3人掛けコンパクトソファセクションフィーンスタホワイトという現在販売されてないカラーです。引越しのため出品です。7月までで処分予定です。1年半程使用しました商品番号：194.194.27サイズ奥行き:90cm高さ:83cmシートの奥行き:60cmシートの幅:145cm幅:145cmカラー···ホワイト主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/subtropical868701.html
http://narcologia.ru/goods/approximate455220.html
http://narcologia.ru/goods/ordering467079.html
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