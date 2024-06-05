ロフトベッド パイプベッド シングル 耐荷重150kg 高さ170cm

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商品仕様：素材スチール+MDF商品サイズ幅212×奥行146×高さ170cm梱包個数1梱包サイズ幅107×奥行49×高さ24cm重量（Grossweight）45kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。階段はベッドと一体となり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。。ベッド下空間生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。デスクの上に収納棚が設置しており、本や小物などを置けます！便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。