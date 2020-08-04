Moti 2人掛けソファ 北欧 ナチュラル

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商品詳細
メーカー/東谷株式会社商品番号/RTO-742NA定価/84,700円(税込)外寸寸法/幅1110mm奥行660mm高さ720mm座高400mm素材/木フレーム:天然木(アッシュ)・ウレタン塗装布地:ポリエステル・コットンカラー/ナチュラル3年ほど前に新品で購入いたしました。週に1～2度座っておりましたが目立った傷や汚れ、へたりはありません。若干糸のほつれ(画像4枚目)がある箇所もありますが後部なので目立ちません。購入時のタグがそのままソファについております。たのメル便(送料8,600円)で発送致します。固めの座り心地で、ダイニングソファにもおすすめです！
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