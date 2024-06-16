Morganオフィスチェア　BK/CBR/DBR/GR

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商品説明◆黒スチールxPUレザーのシックなデザインのMorganオフィスチェア◆落ち着いた見た目でお部屋の雰囲気を引き立てるオフィスチェアです。クッションの表面はPUレザーを使用しています。柔らかな質感に加え、撥水性に優れているので汚れのお手入れも簡単です。座面は、最大約7cmの昇降が可能です。体重をかけると背もたれが傾くロッキング機能付きです。移動も静かで床を傷つけにくいPUキャスターを使用しています。[座面の昇降方法]座面の昇降は、座面右下のレバーを操作して行います。上に持ち上げると座面が上がります。座面を下げる時は、レバーを持ち上げながら、座面に荷重をかけると下がります。[ロッキングの強弱の調整方法]ロッキングは座面右下のレバーを押し込んだり引き出すことで固定/解除を行えます。強弱は、座面下のノブを回して調整できますキャメルブラウン(CBR)・ダークブラウン(DBR)よりお選びください。離島配送は不可になりますので、ご注意ください。よろしくお願いいたします。