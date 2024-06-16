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国産ひのき　すのこベッド　Homecoming
商品番号 I99829644068
商品名

国産ひのき　すのこベッド　Homecoming
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に約¥65,000で購入し、夏の間だけ組み立てて使っていました。見える部分に目立った汚れはありませんが、真ん中に配置する脚付きの板の一部に1センチ程度のキズがあります。使用には全く問題ありません。幅…100センチ長さ…200センチ高さ…30センチスノコ厚み…1センチスノコ幅…7センチ重量…27キロ耐荷重…150キロヒノキの良い香りがします。組み立ても難しくありません（説明書付けます）が、二人で作業することをおすすめします。どなたかに使って頂けると嬉しいです。サイズ...シングルキャスター...キャスター無し
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