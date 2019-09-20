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- 【新品】エヴァンゲリオン アスカ Zippo 新劇場版
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商品詳細
新品のエヴァチタンコーティングジッポー式波アスカVer.です「新劇場版・破」公開の際に発売されたモデルです新品購入時より未使用で撮影の為に保護フィルムから出しましたが非常に綺麗な状態です元箱、保証書、保護フィルムすべて揃っていますコレクターの方、エヴァ好きな方いかがでしょうか※他にも綾波レイ、マリのZippoを出品しております。そちらも新品、未使用で状態良好です。よろしければ是非ご覧ください#アニメ#エヴァ#アスカ#綾波#Zippo
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