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鉄製 車輪 歯車 昭和レトロ アンティーク
商品番号 U21010362048
商品名

鉄製 車輪 歯車 昭和レトロ アンティーク
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,836 円
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商品詳細

鉄製車輪歯車昭和レトロアンティークHIROSHIMAJAPANMANUFACTUREDBYMISHIMAサイズ直径48.5cm厚み3cmハンドル部13cm重量約13kg　鉄製木製インテリア家具インテリア雑貨VINTAGEビンテージヴィンテージレトロアンティーク昭和レトロ昭和古道具古民家カフェCAFEインダストリアルcafeモダンインテリア雑貨ディスプレーディスプレイ美容室美容院パン屋大道具小道具ドラマ懐かし置物時代劇コーヒーミル？
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