アラビア*ARABIA*Talo*タロ*キャンドルホルダー*レッド



ARABIA/アラビア Talo/タロ キャンドルホルダー レッド 001|北欧 ...



Arabia Talo/ アラビア タロ キャンドルホルダー レッド 箱付き | ZUGVÖGEL



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ARABIA/アラビア Talo/タロ キャンドルホルダー レッド 003|北欧 ...



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ARABIA/アラビア TALO キャンドルホルダー/ワインレッド - 北欧雑貨 ...



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ARABIA(アラビア)/Talo(レッド)/キャンドルホルダー | 北欧 ...



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ARABIA/アラビア Talo/タロ キャンドルホルダー りんごの木 002|北欧 ...



ARABIA - 【希少品】ARABIA ヘルヤ キャンドルホルダー Talo/タロ 果実 ...



Arabia Talo/ アラビア タロ キャンドルホルダー ブルー 箱付き | ZUGVÖGEL



ARABIA - 【希少品】ARABIA ヘルヤ キャンドルホルダー Talo/タロ 果実 ...

＊お手数ですが、プロフィールをご一読下さいませ^^＊❁MadeinFinland❁HeljaLiukko-Sundstrom/ヘルヤ・リウッコ=スンドストロム❁1980年代-90年代Talo=家“地平線のかなたまで”でおなじみのヘルヤ・リウッコ=スンドストロムデザインのキャンドルスティック☻煙突にテーパーキャンドルを挿して火を灯すことも出来ますが、そのまま飾っておくだけでも絵になる素敵なお品です。フォルムやお色味がまるで絵本や物語から出てきたような雰囲気でヘルヤの世界観がギュッと詰まったキャンドルスティック。特殊な釉薬が使われており光を当てると角度によって様々な表情をみせてくれます。 お色はレッド。バーガンディのような…ワインレッドのような…単調な“赤”ではなく奥行きのある赤色です。サイズW6.9D7.1H10.2煙突から縦にあるラインは製作時のものでどの作品にもみられます。煙突が少しナナメになっています。ピンホール、キズが少しあります。画像にてご確認くださいませ☻その他、ヒビカケ無く良いコンディションです◎こちらは長い間、北欧の家庭で大切に使われてきたヴィンテージのお品です。古いものですので、細かなキズ汚れがあります。ご理解いただける方へ☆よろしくお願いいたします☻イッタラiittala、ARABIAアラビア、マリメッコmarimekko、ミナペルホネンminaperhonen、ホルムガード、コスタボダ、北欧雑貨等お好きな方へもオススメです。