佐太郎 丸鉢 N053

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鉢高さ53mm鉢横幅（外寸）89mm鉢横幅（内寸）69mm鉢縦幅（外寸）89mm鉢縦幅（内寸）69mm佐太郎佐太郎造落款あり釘彫り素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。状態は写真での、ご確認をよろしくお願いします。他にも色々出品しておりますので、コチラ#tの盆栽でご覧くださいませ。盆栽鉢のお値下げについては、2個購入で500円を合計金額から割引させて頂きます。それ以上の割引については、1個増える事に500円を割引させて頂きます。（例）盆栽鉢を5個購入の場合、合計金額から2000円を割引盆栽bonsai小品盆栽ミニ盆栽中品盆栽大品盆栽真柏糸魚川鉢植木鉢中野行山舟山山秋銭号明山盆栽鉢時代鉢古鉢陶酔服部陶一鴻陽泥珠文山光泉中国宜興 丸藤美山美芸杉浦珠泥紫泥烏泥鶏血釉秀峰豆鉢ミニ盆栽鉢 水庄園常滑焼銭子リンセイセンシリンセイ芝勝盆景水石山野草鉢サボテン鉢苔玉鉢古典園芸用鉢多肉植物多肉植物鉢手作り鉢手びねり鉢支那鉢大正鉢寄せ植え苔盆栽水蓮鉢火鉢メダカ鉢園芸鉢正山石州行山松皮平安虹泉東福寺茶道具煎茶道具花器 昭和レトロレトロな器製菓道具アンティークヴィンテージ