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鉄　アイアン　置物　オブジェ　ビンテージ　ヴィンテージ
商品番号 B63452737028
商品名

鉄　アイアン　置物　オブジェ　ビンテージ　ヴィンテージ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前何に使うか分からず一目惚れしてアンティークショップで購入しました。ドライフラワーやエアープランツを入れて使ってました。サイズは直径役17cmになります。気になる事がございましたらメッセージください！
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