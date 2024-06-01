鉄　アイアン　置物　オブジェ　ビンテージ　ヴィンテージ

以前何に使うか分からず一目惚れしてアンティークショップで購入しました。ドライフラワーやエアープランツを入れて使ってました。サイズは直径役17cmになります。気になる事がございましたらメッセージください！



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