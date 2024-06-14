ルビーインゾイサイト　原石　249.4　鑑賞石　石　置物　オブジェ　インテリア

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商品詳細
重さ249.4グラム1枚目測定高さ4.1センチ横9.4センチ奥行き4.7センチルビーインゾイサイト原石!小さいサイズですが綺麗な原石!送料無料宜しくお願いします!パワーストーン 天然石 原石 宝石 鉱物 鉱石 風水 占い お守り
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