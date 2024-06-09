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SM58-LCE
商品番号 L75771845642
商品名

SM58-LCE
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SM58-LCESHURE配信をしたいと思い、購入しましたがほぼ使わずだったので、出品します。デスクにつけるマイクスタンドとマイクケーブルもおまけでつけます。他にもキャプチャーボート、ミキサー等出品していますので、合わせてご検討頂けると幸いです。他のサイトでも出品しているので、すれ違いで売り切れの場合はご容赦ください#SHURE#SM58_LCE
http://narcologia.ru/goods/seamless871329.html
http://narcologia.ru/goods/stair875600.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle360525.html

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