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- 備前焼 小野田瑞穂 作 干支『亥』 共箱有り
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商品詳細
小野田瑞穂作 干支『亥』の置物です。箱に入れたまま保管していた物です。サイズ33cmx15cmx12cm画像ご参照頂き、中古品としてご理解の上ご購入よろしくお願いします。
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