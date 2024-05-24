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備前焼　小野田瑞穂 作　干支『亥』　共箱有り
商品番号 U32155466138
商品名

備前焼　小野田瑞穂 作　干支『亥』　共箱有り
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小野田瑞穂作　干支『亥』の置物です。箱に入れたまま保管していた物です。サイズ33cmx15cmx12cm画像ご参照頂き、中古品としてご理解の上ご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly958084.html
http://narcologia.ru/goods/navigate192130.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate32577.html

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