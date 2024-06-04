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てまり　　雛人形　五月人形ハンドメイド
商品番号 H49000747317
商品名

てまり　　雛人形　五月人形ハンドメイド
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイドの手毬になります素人の作品になりますので、ご理解いただける方、よろしくお願い致します5cmの手毬　5個　雛人形　屏風　フェルト五月人形　吹き流し　屏風　フェルトちりめんの布　正絹の布地や　和柄木綿の布などで、可愛いい布地を組み合わせて作っています発泡スチロールのまりを使用してますので、とても軽いです玄関飾りなどいかがでしょうか発送が郵便局より定形外郵便になりますので、発送から到着まで3日〜6日位かかります他の発送をご希望の方はご連絡下さいよろしくお願い致しますカラー···ピンク種類···雛人形・お雛様・ひな人形特徴···木目込みテイスト···和風
http://narcologia.ru/goods/navigate920830.html
http://narcologia.ru/goods/browse365891.html
http://narcologia.ru/goods/waveform73617.html

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