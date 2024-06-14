お値下げ《ファイヤーキング》ヒルディーシリーズ　フロッグ　スタッキングマグカップ

《ファイヤーキング》ヒルディーシリーズのマグカップです。スタッキングマグカップですので、他のファイヤーキングのスタッキングマグカップと同様、重ねて保管できます。1960〜70年代に製造遊び心のあるファイヤーキングもおひとついかがですか？美品ではありますが、必ずお写真でご確認の上、ビンテージにご理解の頂ける方のみご購入下さい。購入後な返品やクレームには対応できません。



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ファイヤーキング スタッキングマグ ヒルディシリーズ フロッグ&キャタピラー ペア



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