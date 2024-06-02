景徳鎮　陶器　急須　中国　ミニポット　楊枝入れ　黄色　茶器　紹興酒　杯　水差し

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20年以上前に中国で購入した物です、使わずにずっとしまいこんでいました。屋外の青空市場のような所で売られていた為、特に裏底、蓋の裏など汚れています。出品にあたり、極力洗浄はしますが、写真でよくご判断いただき、神経質な方はご遠慮ください。出来るだけいろいろな角度から撮るようにしましたが、見落としあればスミマセン。手仕事の景徳鎮製品にありがちな汚れ、色ムラ、黒い点があります。写真でよくご確認ください。急須(ポット)、皿、杯２つ、楊枝入れセットです。バラ売りはしません。急須(ポット？)は、お茶っ葉をこして飲めるような構造になっているので、実際に使う事は構造上可能そうですが、蓋の裏(写真参照)等あまり衛生的とは言えません。紹興酒を飲むのに、小さな杯と急須を使ったような気もしますが、衛生面でこちらもあまり薦めません。○オススメそのままインテリアに飾ったり、一輪挿し、子供のおままごと、書道などの水差しに利用するとステキかも？楊枝入れは、１箇所黒ずみ、欠けがあります。※写真添付一点モノなので、「交換対応」は出来ませんので、ご理解のほどお願いいたします。急須 縦×横→8cm×12cm(取手から口まで)受け皿 縦×横→12cm×16.5cm杯 最大直径→5.5cm楊枝入れ 縦×横→9cm×5.5cm＊写真とメジャーを一緒に撮影しています。参考にしてください。用途:茶器、ポット、水差し、楊枝入れ、飾り生産地:中国素材···陶器・磁器・陶磁器ブランド…景徳鎮テイスト···アジアン