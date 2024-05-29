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商品詳細
こちらは灰翡翠になります。5年ほど前にFMMで鑑定してもらっています。翡翠結晶も見えるそうです。色が悪いので値段は安くします。纏めて購入の際はご連絡ください。200円値引きさせて頂きます。ヒスイ翡翠糸魚川いといがわコン沢インテリア鉱物石国石こくせき宝石ほうせきロウカンろうかん
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