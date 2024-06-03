棟方志功　弁財天妃の柵　染作　板画

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約74センチ×約71.5センチです。中のお品もの自体は素人目ですが目立った汚れは見当たりませんでした。金の紙の入れ物の内側にシミのようなものがあります。入れ物はキズなどがあります。実家の整理をしていた際に見つけました。このような品に関して素人ですので、完璧を求める方は申し訳ございませんがご遠慮ください。コメントなしのご購入大歓迎です(*^-^*)