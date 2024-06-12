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- 天然石千層瑪瑙ポイント【ジオード付き】置物NO.092203
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商品詳細
【サイズ】:105*30mm【重さ】:154g#置物#彫り物#恋愛#風水#財運#金運#運勢#誕生石#洞察力#想像力#集中力#人間関係#魔よけ#夫婦円満#お守り#心を癒す#受験#仕事運・人生#天然石#クリスタル#水晶#浄化#クラスター#瞑想#パワーストーン#ブレスレット
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