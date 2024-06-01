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野鳥(ヤマセミ)のオブジェ
商品番号 I42524983310
商品名

野鳥(ヤマセミ)のオブジェ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウッド粘土にて作成した野鳥(ヤマセミ)を、アクリル絵の具にてリアルに彩色したオブジェです。、ヤマセミ本体は、実際ヤマセミの約1/2のサイズです。サイズ　幅18cm　台座含む高さ　18cm
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