野鳥(ヤマセミ)のオブジェ

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商品詳細
ウッド粘土にて作成した野鳥(ヤマセミ)を、アクリル絵の具にてリアルに彩色したオブジェです。、ヤマセミ本体は、実際ヤマセミの約1/2のサイズです。サイズ 幅18cm 台座含む高さ 18cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant808082.html
http://narcologia.ru/goods/navigate932930.html
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