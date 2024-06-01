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- SWAROVSKI（スワロフスキー）フクロウ 1003326
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商品詳細
フクロウMサイズ百貨店で購入。何度か箱から出して眺めたりしましたが飾ったりはせず、箱に入れて保管していました。種類···フィギュリン素材···クリスタル
http://narcologia.ru/goods/providence177594.html
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