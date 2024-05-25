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置物・飾り10個あったみたいですが、欠品で9個です。サイズ約台座 直径2.8㎝ 高さ2㎝玉直径 4㎝自己採寸ですので多少誤差有るかと思います。ケース傷み有ります。上記詳細ご理解の程ご購入お願い致します。Ａ64#飾り#置物#中国#玉