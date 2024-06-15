ピンクアゲート　スフィア　天然石置物　ジオード

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商品詳細
ジオード付きの、愛らしいピンクアゲートのスフィアになります。ジオードの中もキラキラです。クロコダイルのような革の模様のようです。大きさは59.9ミリ。天然石故の欠け、石目、インクルージョンはご承知おき下さい。単品でのお値下げ、又、セット販売でのバラ売りは致しません。
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