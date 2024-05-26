【人気デザイン】WTAPS 両面リピートロゴ 半袖Tシャツ サイズ2 黒

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ご覧いただきありがとうございます。●フォロー割※〜4999円→200円引き※〜9999円→400円引き※10000円〜→800円引き※2点以上の購入はさらにお値引き致します。※購入前にコメントお願いします。●説明ダブルタップス両面リピートロゴ半袖Tシャツになります。両面リピートロゴが特徴的。メンズ、レディース問わずに着用いただけます。●カラーブラック●素材綿100%●状態目立つダメージや汚れはございません。タグ、袋付き。●サイズ2着丈：約65cm身幅：約52cm肩幅：約51cm袖丈：約22cm●#古着屋RK←他のアイテムはこちらから。●その他90s古着vintage好きにオススメです。あくまで古着になりますのでご理解ある方のみご検討下さい。気になることがありましたらコメントお願いします。