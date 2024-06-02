YohjiYamamoto × NEWERA ロゴキャップ

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商品詳細
YohjiYamamoto×NEWERAロゴキャップヨウジヤマモト×ニューエラのロゴキャップです。ボディがブラックにグレー系の刺繍です。サイズは73/4（61.5㎝）※光の加減でところどころ白く見えますが、実物は真っ黒です。定価：18700円（17000円+税）NEWERAのシールは剝がしています。数回着用しましたので、多少使用感がありますが、目立つ傷や汚れは見当たりません。まだまだお使いいただけると思います。中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。おまけでショップバッグをお付けします。ウールギャバジン素材で、通常のものより生地がなめらかで光沢があり高級感があります。またステッチもダークグレーラメで、かなりかっこいいです。大きめサイズをお探しの方はこの機会にいかがでしょうか？カラー...ブラック形...ベースボール素材...ウール#ヒステリックグラマー#HYSTERICGLAMOUR#studious#CAMBIO#ATACCHMENT#FACTOTUM#ROEN#roar#アタッチメント#ファクトタム#ラッドミュージシャン#ladmusician#ジュンハシモト#junhashimoto#エムエークロス#ma＋#guidi#イサムカタヤマ#isamukatayama#YojiYamamoto#アンダーカバー#ラウンジリザード#ヨウジヤマモト#Y's#A.P.C#UNDERCOVER#ユリウス
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