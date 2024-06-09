TENDERLOIN × PORTER T–wallet キムタク

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商品詳細
TENDERLOIN×PORTERT–walletテンダーロインとポーターの長財布になります。とても希少で、現在では購入ができず中古商品でも多く出回っておりません。この機会に、ご検討の方は宜しくお願いします！木村拓哉さんが使用の財布と同じ財布かと思います！状態：かなりの使用感ありますので、ご理解いただける方のみよろしくお願いします。チェーンは付属していません。財布のみになります。その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/tenet976263.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford864073.html
http://narcologia.ru/goods/unusable449174.html
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