SUBWARE サブウェア Tシャツ フューチュラ

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ご覧頂きありがとうございます！サブウェアTシャツです。コットン100%お色はブラウン茶系サイズ不明75/58.5/59/22着丈/身幅/肩幅/袖丈※誤差はご了承くださいませ。USED使用感あり裾あたりにピンホール箇所ございます。写真6-7全品送料込のお値段です。追跡可能で配達の早いメルカリ便（ヤマト運輸さん配達）発送です。◎他にも出品してます！Tシャツ→#前頭葉_teeすべて→#前頭葉_all80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージ