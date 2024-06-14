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SUBWARE サブウェア Tシャツ フューチュラ
商品番号 Q41211067643
商品名

SUBWARE サブウェア Tシャツ フューチュラ
ブランド名 サブウェア
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！サブウェアTシャツです。コットン100%お色はブラウン茶系サイズ不明75/58.5/59/22着丈/身幅/肩幅/袖丈※誤差はご了承くださいませ。USED使用感あり裾あたりにピンホール箇所ございます。写真6-7全品送料込のお値段です。追跡可能で配達の早いメルカリ便（ヤマト運輸さん配達）発送です。◎他にも出品してます！Tシャツ→#前頭葉_teeすべて→#前頭葉_all80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージ
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