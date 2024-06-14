ルイヴィトン　ポルトフォイユマルコ　NM エクリプス　折り財布

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商品詳細
初めて折り財布を買ったのですが、長財布の方が好みの為出品します。ICチップになっている為、読み込んだスクリーンショットを提示しております。ペットも飼っておらず、タバコを吸ってないので匂いも革のままです。ほつれなどもございません。使用期間は1ヶ月程で、あとは保管してました。こちら今年の6月に新宿高島屋で購入した正規品です。レシートの店員さんと私の名前は隠しております。一応中古品となりますので、ご了承ください。
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