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ジェイ\u0026エム デヴィッドソン　編み込みベルト　最終値下げ
商品番号 X84420777988
商品名

ジェイ\u0026エム デヴィッドソン　編み込みベルト　最終値下げ
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 3,062 円
在庫状況 あり

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商品詳細

J\u0026MDジェイ\u0026エムデヴィッドソン編み込みベルトメッシュ素材はおそらく綿サイズ30インチ(75cm)ベルト幅約3.5cmバックル含めると全長97cmバックル含めないと94cmもう生産しないのでとても貴重だと思います。状態も良いです。
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