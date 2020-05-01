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【美品】ルイヴィトンポルトフォイユ・マルコ ダミエ\n２つ折り財布
商品番号 M82139534978
商品名

【美品】ルイヴィトンポルトフォイユ・マルコ ダミエ\n２つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】ルイヴィトンポルトフォイユ・マルコダミエ２つ折り財布【状態】・未使用に近い・目立つキズ無し・汚れ無し・使用感無し※鑑定士による鑑定済メーカー：N61675  LOUISVUITTONライン・素材：ダミエサイズ（約）横10.5cm 縦10.5cm製造番号（CA1002）カラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...二つ折り
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