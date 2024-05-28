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シカゴ・カブス　ニューエラ　オリーブカーキ　つば裏ピンク　クラシックモチーフ
商品番号 L95516624875
商品名

シカゴ・カブス　ニューエラ　オリーブカーキ　つば裏ピンク　クラシックモチーフ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シカゴ・カブスNewEraピンクアンダーバイザー59FIFTYカーキ/オリーブ　ツートンカラー　★日本未発売★●サイズ　71/2約59.6cm●新品・未使用●ブランド　ニューエラNewEra●正規ライセンス商品　アメリカ正規店購入　MLB認証ホログラムシール付き●送料無料　　荷物を追跡でき補償もついてる　あんしん匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)　　60サイズ段ボールの箱に入れて発送いたします即購入大歓迎ですどうぞよろしくお願いいたしますベースボールキャップメジャーリーグ熊モチーフサイドパッチMLB鈴木誠也選手ChicagoCubs
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