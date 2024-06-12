モンブラン レザー ベルト MB118428 ブラック 120CM

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商品詳細
▼即購入OKです▼お得なフォロー割実施中フォローしてくださった方には商品価格に応じて割引致します。ご決済の際に、「フォローしました」とコメントをお願いします。値段変更いたします。決済された後のコメントは後付け出来かねます。ご了承ください。●1,000円以下→100円割引●1,001円〜5,000円→200円割引●5,001円〜10,000円→300円割引●10,001円〜→500円割引#VIPモンブラン商品一覧#VIPSTATIONセール中海外正規店で購入したものです。未使用の並行輸入品です。純正BOXが付属しています。確実に真偽の鑑定をしております。正規店本物に間違いございませんので、安心してご購入くださいませ。古物営業法表記千葉県公安委員会許可番号：第441380001089号商品詳細カラー：ブラック型 番：MONTBLANC118428素 材：レザーサイズ：約120CMベルト幅：3CM#プレゼント#ギフト#誕生日#贈り物#誕生日プレゼント#お祝い#記念日#おしゃれ#大人気#割引#激安#セール品#MONTBLANC#モンブラン#メンズ#値下げ#未使用#レザー#ベルト
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