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ヤマハTECH21 平忠彦　 tシャツ　ヤマハテック21 鈴鹿8耐　 当時物
商品番号 F94881640269
商品名

ヤマハTECH21 平忠彦　 tシャツ　ヤマハテック21 鈴鹿8耐　 当時物
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 4,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時物のTECH21のTシャツです。ウェアのサイズ···FREESIZE性別···男女兼用古い物なので使用感は御座いますが、わりかし綺麗な方だと思いますが年代物なので神経質な方はご遠慮下さい。nc.nrでお願い致します。小さくたたんでの郵送とさせて頂きます。#平忠彦#ヤマハTECH21#ヤマハテック21#YAMAHA#ヤマハ#TECH21#TECH21#ケニーロバーツ#クリスチャンサロン
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投稿詳細｜MOTOCLE

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