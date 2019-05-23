ヤマハTECH21 平忠彦　 tシャツ　ヤマハテック21 鈴鹿8耐　 当時物

当時物のTECH21のTシャツです。ウェアのサイズ···FREESIZE性別···男女兼用古い物なので使用感は御座いますが、わりかし綺麗な方だと思いますが年代物なので神経質な方はご遠慮下さい。nc.nrでお願い致します。小さくたたんでの郵送とさせて頂きます。#平忠彦#ヤマハTECH21#ヤマハテック21#YAMAHA#ヤマハ#TECH21#TECH21#ケニーロバーツ#クリスチャンサロン



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今年の8耐は既に熱い！YAMAHAはあの「TECH21カラー」で5連勝目を狙う



1990年 16万人を熱狂させたTECH21の勝利 | 2019 鈴鹿8耐スペシャル ...



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