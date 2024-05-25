00's カンニバルコープス tシャツ バンドt メタルt

ご覧頂き有難う御座います。プロフィール必読の上コメント、ご購入お願い致します。値下げ交渉は定型文では無く具体的な金額をご提案頂ければと思います。気持ち程度でしたら検討致します。コンビニ支払いは支払い期日の明記をお願いします。個人出品、自宅保管になりますので神経質な方や新品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。特にヴィンテージ物、オールド物、デニムは価値観の違いがありますので古着慣れしてない方のご購入はご遠慮下さい。【商品の説明】ブランド・メーカー:CANNIBALCORPSE2002年コピーライトanvilボディ表記Mですが大きめの作りです。実寸にてご検討よろしくお願いします。表記size:M肩幅50着丈68.5身幅脇下から51素人寸法です。着画はお断りしております。着用感についても個人差ありますので実寸にてご検討よろしくお願いします。Color:ブラック【商品の状態】使用状況:肩に色落ち黒物特有のフェードありますが破れや汚れ無くまだまだご着用頂けます。画像にてご確認よろしくお願いします。【その他】購入後3日以内にご入金、受け取り後速やかにご連絡頂ける方のみご検討よろしくお願い致します。不明点はご質問ください。マリリンマンソンメタリカオジーオズボーンスリップノット



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