【新品】HYDROGEN ハイドロゲン レザーベルト カモグリーン 本革 ケース

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【品番】1537295【サイズ】ベルト：フリーサイズ/最大約120cm×幅約4cm/サイズ調整可能（穴あけ式ベルト調整）バックル：W8cmxH6cm【カラー】バックル：アンティークゴールドカラー ベルト：01カモグリーン【素材】アンティークレザー：本革キャンバス：ウォッシュド風【原産国】イタリア【付属品】ハイドロゲン社製ケース【商品について】大手ブランドショップで購入した鑑定済みの商品ですので安心してご購入いただけます。ブランド専用ケース付きですのでプレゼントにもオススメ！実物の写真は8枚目以降に載せてあります。色違いも在庫がございます。定価12000円《発送》綺麗に梱包し、ゆうパケットポストの箱での発送を予定しております。専用ブランドケースも折りたたんで同封いたします。遅くとも翌日には発送いたします。※丸めた状態での発送をご希望の方は+300円で宅急便コンパクトへの変更が可能です。匿名配送、送料込み✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼ブランド品を色々取り扱っております。よろしければこちらからどうぞ。フォローとコメントで100円引き可能です。#ブランドセレクトショップゆきな✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼メンズおしゃれお洒落プレゼントブランド贈り物春夏秋冬誕生日誕生日プレゼントギフトワンサイズレザーベルトハイドロゲンメンズHYDROGENスカルロゴ/ヴィンテージサイズ調節可能ehd16s0011535271ブラウンレザーベルトカモフラージュ01CAMOGREEN迷彩素材···本革カラー···グリーン